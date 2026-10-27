चीन में AI और इलेक्ट्रॉनिक्स की बदौलत औद्योगिक मुनाफा 15.5 फीसदी बढ़ा

कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने वाली कंपनियों का मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा हो गया है। AI की सप्लाई चेन में आई तेजी इसकी बड़ी वजह है।

चीन CITIC बैंक इंटरनेशनल के मुख्य अर्थशास्त्री डिंग मेंग का मानना है कि यह तेजी देश के भीतर और बाहर दोनों जगह की मजबूत मांग की वजह से है।

फर्नीचर बनाने जैसे पारंपरिक उद्योगों का मुनाफा आधे से भी ज्यादा गिर गया है। यह बताता है कि अर्थव्यवस्था में कुछ असली असंतुलन बने हुए हैं। इसके बाद भी चीन अभी भी आर्थिक सुधार की चुनौतियों से जूझ रहा है।

सितंबर में बड़ी औद्योगिक कंपनियों का कुल मुनाफा पिछले साल के मुकाबले 14.4 फीसदी बढ़ा जरूर है, लेकिन यह अगस्त की 4.2 फीसदी बढ़ोतरी से थोड़ा ही बेहतर है।