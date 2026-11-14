चीन-अमेरिका के बीच 30 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ घटाने पर सहमति
लेखन दिनेश चंद शर्मा
चीन और अमेरिका ने पहली बार अपनी व्यापार परिषद की बैठक वर्चुअल तरीके से की है। अब उनकी मुख्य कोशिश टैरिफ को कम करना और कृषि व्यापार को और भी आसान बनाना है।
दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे एक-दूसरे के लगभग 30 अरब डॉलर (करीब 2,800 अरब रुपये) के सामान पर लगने वाले टैरिफ में कमी लाएंगे। इस पहल का मकसद टैरिफ को लेकर चले आ रहे तनाव को खत्म करना और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाना है।
दोनों देशों ने कंसल्टेशन सिस्टम शुरू किया
इस बैठक के जरिए दोनों देशों के बीच एक नया कंसल्टेशन सिस्टम (परामर्श प्रणाली) शुरू हुआ है। इसमें अधिकारियों ने साफगोई, गहराई और सकारात्मकता के साथ बात की।
इसका मुख्य इरादा यह है कि दोनों देश व्यापार से जुड़े मुद्दों पर लगातार आपस में बात करते रहें। इससे उन्हें अटके हुए व्यापारिक मसले सुलझाने, आपसी सहयोग बढ़ाने और नए अवसरों की तलाश करने में मदद मिलेगी।