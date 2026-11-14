चीन-अमेरिका के बीच 30 अरब डॉलर के सामान पर टैरिफ घटाने पर सहमति

चीन और अमेरिका ने पहली बार अपनी व्यापार परिषद की बैठक वर्चुअल तरीके से की है। अब उनकी मुख्य कोशिश टैरिफ को कम करना और कृषि व्यापार को और भी आसान बनाना है।

दोनों देश इस बात पर सहमत हुए हैं कि वे एक-दूसरे के लगभग 30 अरब डॉलर (करीब 2,800 अरब रुपये) के सामान पर लगने वाले टैरिफ में कमी लाएंगे। इस पहल का मकसद टैरिफ को लेकर चले आ रहे तनाव को खत्म करना और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को बेहतर बनाना है।