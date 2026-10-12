यूरोपीय संघ में चीनी हाइब्रिड कारों को मिला बराबरी का दर्जा

चीन और यूरोपीय संघ (EU) ने हाल ही में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के व्यापार को लेकर अहम बातचीत खत्म की है। इस बातचीत का मुख्य नतीजा यह रहा कि दोनों पक्ष चीनी हाइब्रिड कारों के निर्यात को लेकर एक बात पर सहमत हुए।

उन्होंने तय किया कि चीन से आने वाली इन कारों को बाकी देशों से आने वाली गाड़ियों से कम कोटा नहीं मिलेगा, यानि उनके साथ बराबरी का व्यवहार होगा।

इतना ही नहीं EU ने यह भी वादा किया है कि वह खास तौर पर चीनी कंपनियों या उनके उत्पादों को निशाना नहीं बनाएगा।