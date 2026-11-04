भारत में महंगे साबित हो रहे ChatGPT के विज्ञापन

मार्केटर्स का कहना है कि वे अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ChatGPT के विज्ञापन फायदेमंद हैं या नहीं। कुछ लोग इनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, खासकर ऑटोमोबाइल या रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स के लिए, जहां ग्राहक खरीदारी से पहले काफी रिसर्च करते हैं, लेकिन क्विक-कॉमर्स और ई-कॉमर्स के लिए प्रति ग्राहक ज्यादा लागत फिलहाल फायदे का सौदा नहीं लग रही है।

मोबावेन्यू AI के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ईशान जोशी ने इस बारे में कहा, "एक बात जो हमें बिल्कुल साफ है, वह यह कि यह हर किसी के लिए नहीं है। फिर भी हम इसे एक बेहतरीन चैनल मानते हैं। इसमें ऐसे यूजर्स होते हैं, जिनकी खरीदने की इच्छा ज्यादा होती है। अगर, यह आपकी श्रेणी से मेल खाता है तो आप इसमें शुरुआती निवेशक बन सकते हैं।"

हालांकि, कुछ ब्रांड्स ने ChatGPT के एडवरटाइजिंग इकोसिस्टम में हिस्सा लिया है, इसलिए यह देखना बाकी है कि ये AI विज्ञापन कितने सफल होते हैं।