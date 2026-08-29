चीनी सेन्य कंपनी का दर्जा देने पर CXMT ने अमेरिकी रक्षा विभाग पर किया मुकदमा

चीन की एक बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी चांगशिन मेमोरी टेक्नोलॉजीस (CXMT) ने अमेरिकी रक्षा विभाग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। विभाग ने इस कंपनी को 'चीनी सैन्य कंपनी' कहा है, जिस पर उसने कड़ी आपत्ति जताई है।

कंपनी का कहना है कि यह पदनाम, जो सबसे पहले 2025 में दिया गया था, उसकी साख को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। इस ठप्पे के चलते कंपनी को सरकारी ठेके मिलने में भी दिक्कत आ सकती है।

CXMT का दावा है कि उसके चिप्स केवल आम लोगों और व्यापारिक कामों के लिए बने हैं, उनका सेना से कोई लेना-देना नहीं है। कंपनी का यह भी आरोप है कि इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और यह एकतरफा थी।