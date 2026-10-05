बोर्डरूम के दमदार फैसलों से बजाज फाइनेंस और पेट्रोनेट LNG के शेयर उछले
सोमवार (5 अक्टूबर) को कुछ बड़े बोर्डरूम फैसलों के कारण शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। बजाज फाइनेंस के शेयर 4.6 फीसदी ऊपर चढ़े। कंपनी ने 11,700 करोड़ रुपये जुटाने की मंजूरी दी है।
इसके अलावा, प्रमोटर बजाज फिनसर्व को 5,800 करोड़ रुपये के वारंट प्रेफरेंशियल इश्यू के तहत मिलेंगे, जिन्हें बाद में इक्विटी शेयरों में बदला जा सकेगा।
पेट्रोनेट LNG के शेयरों में भी उछाल आया और वे 2.4 फीसदी चढ़ गए। दरअसल, कंपनी ने संजय कुमार को 13 मई, 2027 से अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) बनाया है।
बाजार में मिले-जुले रहे रुझान
केवल ये 2 कंपनियां ही नहीं, बल्कि निफ्टी मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स में भी बढ़त दर्ज की गई। IT और प्राइवेट बैंक के शेयर सबसे आगे रहे।
इसके बावजूद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर गिरे शेयरों की तुलना में बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा रही। इसी वजह से बाजार का मनोदशा तो अच्छी थी, लेकिन रुझान मिले-जुले नजर आए।