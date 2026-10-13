निवेशकों की सुरक्षा के लिए अमेरिका में डिजिटल एसेट के लिए स्पष्ट होंगे नियम

अमेरिका डिजिटल एसेट नियमों को और सख्त करने की तैयारी में है। कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने ऐसे नए प्रस्ताव पेश किए हैं, जो बड़े निवेशकों से लेकर आम यूजर्स तक सभी के लिए नियमों को ज्यादा साफ और समझने लायक बनाएंगे।

इनका मुख्य मकसद है साफ दिशा-निर्देश तय करना, लोगों को जोखिम भरी चालों से बचाना और स्टेबलकोइन जैसे नए डिजिटल नवाचारों को कानूनी तौर पर मान्यता दिलाना।

बिटगेट की मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ग्रेसि चेन का कहना है कि इन नियमों का असली असर उनके बारीक पहलुओं और बाकी अमेरिकी नियामक नीतियों के साथ उनके तालमेल पर ही निर्भर करेगा।