CETA समझौते से UK-भारत में व्यापार 25.5 अरब पाउंड बढ़ने का अनुमान

CETA मार्केटप्लेस कार्यक्रम में UK और भारतीय कंपनियों को एक मंच पर लाया गया, ताकि वे आपस में नई साझेदारियां बना सकें। दक्षिण एशिया के लिए UK की उप व्यापार आयुक्त जया चौरसिया ने बताया, "हम ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में कई नए मौकों की तलाश कर रहे हैं।"

इस समझौते की शुरुआत के साथ UK करीब 200 ब्रिटिश कंपनियों को भारत लेकर आया है। इससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मेडिकल डिवाइस जैसे कई नए क्षेत्रों में भी व्यापार के नए रास्ते खुल गए हैं।