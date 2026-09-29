अमेरिकी विमानन नियामक ने बोइंग 737 मैक्स 10 की मंजूरी टाली, जानिए क्या है वजह

बोइंग को एक बड़ा झटका लगा है। उसके 737 मैक्स 10 विमान सॉफ्टवेयर में आई एक परेशानी के चलते संघीय विमानन प्रशासन (FAA) ने अभी विमान का प्रमाणन टाल दिया है।

कंपनी के प्रबंधक ब्रायन बेडफोर्ड ने बताया कि आगे बढ़ने से पहले विमान का सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। यह रुकावट उस वक्त आई है, जब बोइंग अपने सबसे बड़े सिंगल-आइल जेट की मंजूरी लगभग पूरी करने वाला था।