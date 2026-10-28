त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिला तोहफा, DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी

महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह मूल वेतन का 63 प्रतिशत हो गया है।

इससे पहले अप्रैल में सरकार ने DA और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद यह दर 60 प्रतिशत हो गई थी। नई बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक की गई है।

सरकार आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव करती है।