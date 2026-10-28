त्योहारों से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिला तोहफा, DA में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में 3 प्रतिशत बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस प्रस्ताव पर मुहर लगाई। इसके साथ ही सरकार ने कई विकास योजनाओं को भी मंजूरी दी। महंगाई भत्ते में यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएगी। इससे केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 68 लाख पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
महंगाई भत्ता
महंगाई भत्ता 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हुआ
महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद यह मूल वेतन का 63 प्रतिशत हो गया है।
इससे पहले अप्रैल में सरकार ने DA और पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिसके बाद यह दर 60 प्रतिशत हो गई थी। नई बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर तय फॉर्मूले के मुताबिक की गई है।
सरकार आमतौर पर साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में इसमें बदलाव करती है।
योजना
कंटेनर और खेल सामान बनाने की योजनाओं को मंजूरी
कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये की लागत वाली कंटेनर निर्माण प्रोत्साहन योजना को भी मंजूरी दी है।
इसके अलावा, खेल सामान बनाने के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1,856 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति मिली है। खेल सामान निर्माण योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2033-34 तक आठ साल चलेगी।
इसके तहत निर्माताओं को आर्थिक मदद देने के साथ नए उद्योगों, अनुसंधान, कौशल विकास और उत्पादों की गुणवत्ता जांच को बढ़ावा दिया जाएगा।
राशि
गांवों के विकास के लिए भी राशि मंजूर
कैबिनेट ने प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए 7,395 करोड़ रुपये के खर्च को मंजूरी दी है।
खेल सामान निर्माण योजना के तहत कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके साथ ही, उत्पादों की जांच, नए शोध, प्रशिक्षण, नए कारोबार शुरू करने और भारतीय ब्रांडों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान दिया जाएगा।
इन योजनाओं का उद्देश्य देश में निर्माण क्षेत्र को मजबूत करना और रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।