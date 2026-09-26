निर्मला सीतारमण ने 10 फीसदी से ज्यादा आर्थिक विकास के लिए बताई यह जरूरत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मानना है कि भारत 10 फीसदी से ज्यादा की आर्थिक वृद्धि कर सकता है, लेकिन इसके लिए सकारात्मक सोच और नए विचारों की जरूरत होगी।

बेंगलुरु में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास के पूर्व छात्रों के एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि कैसे टेक्नोलॉजी और नवाचार, खासकर खेती-बाड़ी में भारत के विकास को नई रफ्तार दे सकते हैं।

सीतारमण ने 2015 से स्टार्टअप्स के विकास का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में स्टार्टअप्स देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दे सकते हैं।