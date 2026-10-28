केंद्रीय कैबिनेट दे सकता है 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर उत्पादन योजना को मंजूरी

अगर, इस योजना को हरी झंडी मिल जाती है तो CMAS की मदद से भारत हर साल लगभग 7.5 लाख TEU का उत्पादन कर पाएगा। इससे हजारों नई नौकरियां पैदा होंगी, जिनमें करीब 3,000 सीधे फैक्ट्रियों में और 50,000 से ज्यादा इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों में मिलेंगी। इसके अलावा, यह PM गति शक्ति जैसे बड़े राष्ट्रीय प्रोजेक्ट्स के साथ पूरी तरह मेल खाती है और इसका मकसद भारत के शिपिंग उद्योग को वैश्विक उतार-चढ़ाव के खिलाफ ज्यादा मजबूत बनाना है।