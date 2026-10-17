सेंट्रल बैंक ने दूसरी तिमाही में 1,469 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया

बैंक की शुद्ध ब्याज आय (NII) 26 फीसदी बढ़कर 4,146 करोड़ रुपये हो गई है। इसकी वजह यह रही कि बैंक द्वारा दिए गए कुल कर्ज (एडवांस) में 30 फीसदी का उछाल आया है और अब यह 3.81 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है।

केवल खुदरा कर्ज में ही 24.49 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। बैंक की अन्य आय में थोड़ी कमी आई, लेकिन खर्चों पर बेहतर कंट्रोल के साथ बैंक की कुल वित्तीय सेहत में सुधार हुआ है। लागत-आय अनुपात 58.95 फीसदी तक नीचे आया है। फंसे हुए कर्ज (NPA) में कमी ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई, जो गिरकर 0.31 फीसदी रह गया।