सीमैक्स रिसोर्सेज के शेयर 20 फीसदी कम कीमत पर हुए लिस्ट

कंपनी ने जुटाए 19.74 करोड़ रुपये

इस IPO में ज्यादातर निवेश बड़े संस्थागत निवेशकों की तरफ से आया, जिन्होंने अपने हिस्से के शेयरों के लिए 17 गुना से ज्यादा बोलियां लगाईं।

खुदरा निवेशकों ने भी इसमें हिस्सा लिया, लेकिन उनकी संख्या संस्थागत निवेशकों के मुकाबले कम थी। कंपनी ने इस निर्गम से करीब 19.74 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

इस रकम का इस्तेमाल नए उपकरण खरीदने, पुराने कर्ज चुकाने और कंपनी के रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने में किया जाएगा।

सीमैक्स रिसोर्सेज 2015 से काम कर रही है। यह लॉजिस्टिक्स और ऑटोमोटिव जैसे उद्योगों को मटेरियल हैंडलिंग सॉल्यूशंस मुहैया कराती है।