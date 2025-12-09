अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल का बैंकिंग धोखाधड़ी में नाम, CBI ने दर्ज किया मामला

मामला यूनियन बैंक की शिकायत के बाद कार्रवाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने CBI को भेजी लिखित शिकायत में बताया है कि कथित धोखाधड़ी से सार्वजनिक बैंक को 228.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने व्यापारिक जरूरतों के लिए बैंक की मुंबई स्थित SCF शाखा से 450 करोड़ रुपये की ऋण सीमा प्राप्त की थी। मामले में RHFL के पूर्व CEO रवींद्र सुधालकर और अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य का भी नाम है।

जांच जांच में हुआ बड़ा खुलासा बैंक ने CBI को बताया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की शर्त पर ऋण दिया था, जिसमें समय पर पुनर्भुगतान समेत अन्य शर्त शामिल थी। कंपनी ने बैंक को किश्तों का भुगतान नहीं किया और खाते को 30 सितंबर 2019 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया। जब ग्रांट थॉर्नटन द्वारा खातों की फोरेंसिक जांच की, तो पता चला कि उधार ली गई धनराशि का गलत बंटवारा किया गया था और इसे धन की हेराफेरी मानी गई।

