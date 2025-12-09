अनिल अंबानी के बेटे जय अनमोल का बैंकिंग धोखाधड़ी में नाम, CBI ने दर्ज किया मामला
क्या है खबर?
रिलायंस समूह के प्रमुख और उद्योगपति अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मंगलवार को रिलायंस हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) से जुड़े बैंकिंग धोखाधड़ी मामले में उनके बेटे जय अनमोल अनिल अंबानी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। यह पहली बार है जब अनिल अंबानी के बेटे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। अब उनसे पूछताछ की संभावना बढ़ गई है।
मामला
यूनियन बैंक की शिकायत के बाद कार्रवाई
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने CBI को भेजी लिखित शिकायत में बताया है कि कथित धोखाधड़ी से सार्वजनिक बैंक को 228.06 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। शिकायत में धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और आपराधिक कदाचार का आरोप लगाया गया है। कंपनी ने व्यापारिक जरूरतों के लिए बैंक की मुंबई स्थित SCF शाखा से 450 करोड़ रुपये की ऋण सीमा प्राप्त की थी। मामले में RHFL के पूर्व CEO रवींद्र सुधालकर और अज्ञात लोक सेवकों सहित अन्य का भी नाम है।
जांच
जांच में हुआ बड़ा खुलासा
बैंक ने CBI को बताया कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की शर्त पर ऋण दिया था, जिसमें समय पर पुनर्भुगतान समेत अन्य शर्त शामिल थी। कंपनी ने बैंक को किश्तों का भुगतान नहीं किया और खाते को 30 सितंबर 2019 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA) के रूप में वर्गीकृत किया। जब ग्रांट थॉर्नटन द्वारा खातों की फोरेंसिक जांच की, तो पता चला कि उधार ली गई धनराशि का गलत बंटवारा किया गया था और इसे धन की हेराफेरी मानी गई।
जांच
RHFL के दस्तावेजों की जांच करेगी CBI
CBI को शिकायत में कहा गया है कि जय अनमोल, अनिल अंबानी, रवींद्र सुधालकर और अन्य लोग ऐसे कार्यों में शामिल थे जिनसे ऋण देने और भुगतान में अनियमितताओं के कारण वित्तीय नुकसान हुआ। एजेंसी ने धोखाधड़ी और पद के दुरुपयोग से संबंधित आरोपों के तहत मामला अपने हाथ में लिया है। CBI अब RHFL के दस्तावेज़ों, ऋण खातों और आंतरिक रिकॉर्ड की जांच और कंपनी के अधिकारियों और बैंक कर्मियों से और पूछताछ कर सकता है।