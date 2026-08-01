CBI ने अनिल अंबानी और रिलायंस कैपिटल पर दर्ज किया धोखाधड़ी का मामला

यह पूरा मामला 2013-14 का है, जब रिलायंस कैपिटल ने सुरक्षित बॉन्ड्स (NCD) के जरिए 2,500 करोड़ रुपये जुटाए थे। EPFO ने भी इन बॉन्ड्स में बड़ा निवेश किया था, लेकिन बाद में ये बॉन्ड्स डिफॉल्ट हो गए।

आरोप है कि इस पैसे को गलत तरीके से कहीं और डायवर्ट कर दिया गया और लेन-देन में भी भारी गड़बड़ी की गई।

अब इस मामले में 1,816.22 करोड़ रुपये की देनदारी बनी हुई है, जिसमें ब्याज भी शामिल है। CBI अब इस मामले में शामिल सभी लोगों की जांच कर रही है। इसके अलावा, रिलायंस ADA ग्रुप की अन्य कंपनियों की भी जांच कर रही है, जिनके खिलाफ भी इसी तरह के आरोप सामने आए हैं।