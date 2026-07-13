PNB स्कैम: CBI कोर्ट ने नीरव मोदी के साले को दी विदेश यात्रा करने की आजादी

मुंबई की एक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कोर्ट ने नीरव मोदी के साले मयंक मेहता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (LOC) हटा दिया है।

मेहता, मोदी से जुड़े 13,850 करोड़ रुपये के पंजाब नेशन बैंक (PNB) घोटाले में आरोपी थे, उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।

न्यायाधीश ने कहा कि मेहता जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं और उनके फरार होने का कोई संकेत नहीं है।