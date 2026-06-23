CBI की गिरफ्त में करोड़ों का घोटाला करने वाले रिलायंस के 2 पूर्व प्रमुख

पहले भी हो चुकी हैं गिरफ्तारियां

CBI का कहना है कि जब ये संदिग्ध सौदे हुए थे, तब देवंग मोदी और रवींद्र सुधालकर ही संबंधित पदों पर थे। मोदी ने 2017 से 2018 तक और जबकि सुधालकर ने 2016 से 2022 तक अपनी सेवाएं दीं।

यह मामला रिलायंस ADA ग्रुप में हुई वित्तीय गड़बड़ियों की बड़ी जांच का ही एक हिस्सा है। इस मामले में इनसे पहले 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। यह मामला हाल के सालों के सबसे बड़े घोटालों में से एक है।