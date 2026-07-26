CBDT ने क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए जारी किए नए नियम

क्रिप्टो एसेट्स की अब आधिकारिक परिभाषा तय कर दी गई है। इसके तहत, इन्हें मूल्य का एक ऐसा डिजिटल रूप माना जाएगा, जो क्रिप्टोग्राफिक रूप से सुरक्षित 'डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर' या मिलती-जुलती तकनीक पर काम करता है। सर्विस प्रोवाइडर्स को बड़े लेन-देन (करीब 48 लाख रुपये से ऊपर के रिटेल पेमेंट) का विवरण रिपोर्ट करना होगा। साथ ही, उन्हें यूजर्स की पहचान भी करनी होगी, भले ही वे भारत में न रहते हों। आम लोगों पर इस वजह से कोई अतिरिक्त फाइलिंग का बोझ नहीं आएगा।

हालांकि, उन्हें सलाह दी गई है कि वे अपने क्रिप्टो लेन-देन का रिकॉर्ड सही से रखें। इससे उनका हिसाब-किताब दुरुस्त रहेगा और किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।