वैश्विक तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स-निफ्टी में दिखी गिरावट
मंगलवार (1 सितंबर) को भारतीय शेयर बाजार सतर्कता के साथ खुले। शुरुआत मेंं सेंसेक्स और निफ्टी मेंं थोड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 50 मेंं 1.12 प्रतिशत की कमी आई। दूसरी तरफ, निफ्टी मिडकैप 100 एक प्रतिशत गिरा और निफ्टी मिडकैप 150 मेंं 0.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।
वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों मेंं चिंता बनी हुई थी, जिसकी वजह से बाजार मेंं माहौल थोड़ा धीमा रहा।
विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बढ़ा दबाव
अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के कारण कच्चे तेल की कीमतेंं ऊपर जा रही हैंं। ये 90 डॉलर (करीब 8,550 रुपये) प्रति बैरल के आस-पास घूम रही हैंं, जिससे हालात मुश्किल हो रहे हैंं।
इसके अलावा, विदेशी निवेशकों नें सिर्फ 2 दिनों मेंं भारतीय शेयरों से 13,025 करोड़ रुपये निकाल लिए हैं। इस वजह से भी बाजार पर दबाव बढ़ गया है।
इन सेक्टर्स मेंं दिखी थोड़ी तेजी
FMCG, ऑटो और मेटल सेक्टर नें थोड़ी बढ़त दिखाई। बाजार विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक जोखिम तो हैंं, लेकिन भारत की वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही की मजबूत GDP ग्रोथ (7.8 प्रतिशत) इन झटकों को झेलनें मेंं मदद कर सकती है। हालांकि, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड का ऊंचा होना घरेलू बाजारों के लिए एक चुनौती बना हुआ है।