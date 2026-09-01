वैश्विक तनाव के चलते भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स-निफ्टी में दिखी गिरावट

मंगलवार (1 सितंबर) को भारतीय शेयर बाजार सतर्कता के साथ खुले। शुरुआत मेंं सेंसेक्स और निफ्टी मेंं थोड़ी गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मिडकैप 50 मेंं 1.12 प्रतिशत की कमी आई। दूसरी तरफ, निफ्टी मिडकैप 100 एक प्रतिशत गिरा और निफ्टी मिडकैप 150 मेंं 0.85 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई।

वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण निवेशकों मेंं चिंता बनी हुई थी, जिसकी वजह से बाजार मेंं माहौल थोड़ा धीमा रहा।