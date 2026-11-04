कार्वर रोबोवेल्ड के शेयर 12.5 फीसदी अधिक कीमत पर हुए लिस्ट
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कार्वर रोबोवेल्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सूक्ष्म और मध्यम उद्योग (SME) प्लेटफॉर्म पर अपना कारोबार 90 रुपये प्रति शेयर से शुरू किया।
कंपनी का शेयर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के 80 रुपये के भाव से 12.5 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ।
इस लिस्टिंग ने बाजार की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। इससे शुरुआती निवेशकों को तुरंत फायदा मिला और कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़कर करीब 118 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
IPO 30 गुना हुआ ओवरसब्सक्राइब
कंपनी के IPO को निवेशकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) ने इसे 30.25 गुना अधिक सब्सक्राइब किया।
खुदरा और संस्थागत खरीदारों ने भी इसमें बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। कार्वर रोबोवेल्ड इन पैसों का इस्तेमाल वेल्डिंग रोबोट खरीदने, अपना कर्ज चुकाने और कंपनी की आगे की ग्रोथ को बढ़ावा देने में करेगा।