कार्वर रोबोवेल्ड के शेयर 12.5 फीसदी अधिक कीमत पर हुए लिस्ट

कार्वर रोबोवेल्ड ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सूक्ष्म और मध्यम उद्योग (SME) प्लेटफॉर्म पर अपना कारोबार 90 रुपये प्रति शेयर से शुरू किया।

कंपनी का शेयर आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) के 80 रुपये के भाव से 12.5 फीसदी प्रीमियम पर लिस्ट हुआ।

इस लिस्टिंग ने बाजार की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया। इससे शुरुआती निवेशकों को तुरंत फायदा मिला और कंपनी का बाजार पूंजीकरण बढ़कर करीब 118 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।