कार्नेलियन म्यूचुअल फंड ने स्मॉल-कैप फंड के लिए SEBI के समक्ष दाखिल किया आवेदन

इस फंड का प्रबंधन दीपक मलिक और विराज पारेख करेंगे। वे ऐसी कंपनियों पर खास ध्यान देंगे, जिनका पिछला रिकॉर्ड मजबूत रहा है और जिनमें भविष्य में आगे बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

आप इस नए फंड ऑफर (NFO) के दौरान प्रति यूनिट 10 रुपये की शुरुआती कीमत पर निवेश कर सकते हैं। इसमें कोई लॉक-इन पीरियड नहीं होगा, यानि आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी यूनिट खरीद या बेच पाएंगे।

गौरतलब है कि कार्नेलियन को इसी जुलाई में अपना म्यूचुअल फंड कारोबार शुरू करने के लिए हाल ही में SEBI से मंजूरी मिली थी। यह नया फंड उसी मंजूरी के बाद बाजार में लाने की तैयारी है।