कार्ल्सबर्ग इंडिया ने IPO के लिए जमा किए नए दस्तावेज

कार्ल्सबर्ग इंडिया ने IPO के लिए SEBI के पास जमा किए नए दस्तावेज

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:44 pm Oct 29, 202602:44 pm

क्या है खबर?

बीयर बनाने वाली कंपनी कार्ल्सबर्ग इंडिया ने शेयर बाजार में उतरने की तैयारी तेज कर दी है। कंपनी ने अपने प्रस्तावित IPO के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास नए दस्तावेज जमा किए हैं। इससे पहले कंपनी ने जुलाई, 2026 में गोपनीय तरीके से शुरुआती दस्तावेज दाखिल किए थे। SEBI ने अक्टूबर की शुरुआत में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। अब कंपनी IPO की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।