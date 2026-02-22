पिछले सप्ताह L&T के पूंजीकरण में सबसे ज्यादा फायदा हुआ है

6 कंपनियों का पूंजीकरण करीब 63,000 करोड़ रुपये बढ़ा, किसे हुआ सबसे ज्यादा फायदा?

क्या है खबर?

देश की शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 6 के संयुक्त बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 63,478 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। इसमें प्रमुख योगदान लार्सन एंड टुब्रो (L&T) और भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का रहा, जो इस अवधि के दौरान सबसे अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां बनकर उभरी हैं। यह वृद्धि शेयर बाजार में आए सकारात्मक रुझान के कारण भी है। इस दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) सेंसेक्स सूचकांक में 187.95 अंकों या 0.22 फीसदी की वृद्धि हुई।