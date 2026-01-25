पिछले सप्ताह निवेशकों ने 9 कंपनियों से पैसा निकाल लिया है

9 कंपनियों का पूंजीकरण 2.51 लाख करोड़ रुपये घटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान

क्या है खबर?

पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 9 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 2.51 लाख करोड़ रुपये गिर गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा झटका लगा। शेयर बाजार में कमजोरी के रुझान के चलते यह गिरावट दर्ज हुई। इस अवधि में BSE का बेंचमार्क सेंसेक्स 2,032.65 अंक या 2.43 प्रतिशत गिर गया। कमजोर वैश्विक संकेत, लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और कंपनियों के निराशाजनक नतीजों ने पूरे सप्ताह बाजार पर दबाव बनाए रखा।