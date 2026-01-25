9 कंपनियों का पूंजीकरण 2.51 लाख करोड़ रुपये घटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे ज्यादा नुकसान
क्या है खबर?
पिछले सप्ताह शीर्ष-10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में से 9 का संयुक्त बाजार मूल्यांकन 2.51 लाख करोड़ रुपये गिर गया, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ा झटका लगा। शेयर बाजार में कमजोरी के रुझान के चलते यह गिरावट दर्ज हुई। इस अवधि में BSE का बेंचमार्क सेंसेक्स 2,032.65 अंक या 2.43 प्रतिशत गिर गया। कमजोर वैश्विक संकेत, लगातार विदेशी निवेशकों की बिकवाली, डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट और कंपनियों के निराशाजनक नतीजों ने पूरे सप्ताह बाजार पर दबाव बनाए रखा।
गिरावट
इन कंपनियों को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान
रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्य सबसे ज्यादा 96,960 करोड़ रुपये गिरकर 18.75 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि ICICI बैंक का मूल्यांकन 48,644 करोड़ घटकर 9.60 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार HDFC बैंक का मूल्यांकन 22,923 करोड़ गिरकर 14.09 लाख करोड़ और भारती एयरटेल का 17,533 करोड़ घटकर 11.32 लाख करोड़ रुपये रह गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का पूंजीकरण 16,588.93 करोड़ घटकर 11.43 लाख करोड़ रुपये, जबकि लार्सन एंड टुब्रो का 15,248 करोड़ रुपये कम हो गया।
बढ़त
केवल इस कंपनी का पूंजीकरण बढ़ा
बजाज फाइनेंस का बाजार पूंजीकरण 14,093 करोड़ घटकर 5.77 लाख करोड़ रुपये, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) का 11,907 करोड़ और इंफोसिस का 7,810 करोड़ रुपये घटा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर एकमात्र ऐसी कंपनी रही है, जिसका पूंजीकरण बढ़ा है। यह 12,311 करोड़ बढ़कर 5.66 लाख करोड़ रुपये हो गया। गिरावट के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे मूल्यवान कंपनी बनी रही। उसके बाद HDFC बैंक, TCS, भारती एयरटेल, ICICI बैंक, SBI, इंफोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और लार्सन एंड टुब्रो का स्थान रहा।