8 कंपनियों का पूंजीकरण 2.81 लाख करोड़ रुपये घटा, SBI को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान

गिरावट

इन कंपनियों को हुआ नुकसान

SBI के बाजार पूंजीकरण में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो 53,952 करोड़ घटकर 10.55 लाख करोड़ रुपये रह गया। ICICI बैंक का पूंजीकरण इसी अवधि में 46,936 करोड़ घटकर 9.4 लाख करोड़, HDFC बैंक का 46,552 करोड़ गिरकर 13.19 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी प्रकार लार्सन एंड टुब्रो, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और भारती एयरटेल के पूंजीकरण में क्रमश: 45,629 करोड़, 28,934 करोड़, 28,492 करोड़, 26,350 करोड़ और 4,732 करोड़ रुपये की गिरावट आई।