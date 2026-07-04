बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के वीडियो आने के बाद कैपजेमिनी ने बंद किया बेंगलुरु डेकेयर सेंटर बिज़नेस Jul 04, 2026

IT कंपनी कैपजेमिनी ने बेंगलुरु में अपने डेकेयर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया, जब इंटरनेट पर कुछ बेहद परेशान करने वाले वीडियो सामने आए।

इनमें देखभाल करने वाले छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिख रहे थे। ब्रुकफील्ड कैंपस में स्थित यह डेकेयर सुविधा लिटिल स्कॉलर्स द्वारा संचालित की जाती है।

यहां बच्चों को बाथरूम में बंद करने और टॉयलेट-जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी डालने जैसी अमानवीय हरकतें की जा रही थीं। दो आयाओं को 2 से 3 साल के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।