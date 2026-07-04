बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के वीडियो आने के बाद कैपजेमिनी ने बंद किया बेंगलुरु डेकेयर सेंटर
IT कंपनी कैपजेमिनी ने बेंगलुरु में अपने डेकेयर को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया है। यह कदम तब उठाया गया, जब इंटरनेट पर कुछ बेहद परेशान करने वाले वीडियो सामने आए।
इनमें देखभाल करने वाले छोटे बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करते हुए दिख रहे थे। ब्रुकफील्ड कैंपस में स्थित यह डेकेयर सुविधा लिटिल स्कॉलर्स द्वारा संचालित की जाती है।
यहां बच्चों को बाथरूम में बंद करने और टॉयलेट-जेट स्प्रे से उनके मुंह में पानी डालने जैसी अमानवीय हरकतें की जा रही थीं। दो आयाओं को 2 से 3 साल के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
कैपजेमिनी करेगी अपने सभी डेकेयर सेंटरों की समीक्षा
कैपजेमिनी अब देशभर में अपने सभी डेकेयर सेंटरों की समीक्षा कर रही है। साथ ही, वह अपनी सुरक्षा और अनुपालन जांचों को भी फिर से देख रही है।
एक बाल संरक्षण अधिकारी की शिकायत के बाद 5 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई। आरोपी आयाओं को 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।
कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि इस घटना का ब्रांड बेंगलुरु पर नकारात्मक असर पड़ा है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों, इसके लिए बेहतर सत्यापन प्रक्रिया की आवश्यकता है।