कैनवा छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों को 6 महीने के वेतन समेत मिलेंगी ये सुविधाएं

कैनवा की सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मेलानी पर्किन्स ने कर्मचारियों को बताया कि कंपनी की वृद्धि की रफ्तार करीब 10 साल में पहली बार धीमी हुई है।

बढ़ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खर्च और ChatGPT और जेमिनी जैसे प्लेटफॉर्म से मिल रही चुनौती ने भी कंपनी की मुश्किलें बढ़ाई हैं। इसी वजह से राजस्व वृद्धि का अनुमान 30 से घटाकर 20 फीसदी किया गया है।

कंपनी खर्च घटाने के साथ अपने विभागों के कामकाज में भी बदलाव कर रही है।