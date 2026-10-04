कैनन भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ला रही लिथोग्राफी सिस्टम

नोमुरा ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं तो लगातार समर्थन देना बेहद जरूरी होगा। कैनन की योजना है कि चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेष सर्विस सेंटर खोले जाएं और उन्हें 24 घंटे सहायता दी जाए।

सरकारी प्रोत्साहनों ने इस काम को और आसान बना दिया है और इसी वजह से भारत अब कैनन के वैश्विक कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह कदम साफ दिखाता है कि कंपनी यहां लंबे समय तक निवेश करने को तैयार है।