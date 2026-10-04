कैनन भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ला रही लिथोग्राफी सिस्टम

कैनन भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ला रही लिथोग्राफी सिस्टम
कैनन भारत में अपने कंप्यूटर चिप बनाने की क्षमता बढ़ाने में मदद करने के लिए आगे आ रहा है। कंपनी इसके लिए लिथोग्राफी सिस्टम (चिप बनाने की सबसे अहम मशीनें) भारत ला रही है।
कंपनी के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) तोशियाकी नोमुरा ने बताया कि उनकी कंपनी पहले से ही भारत की बड़ी कंपनियों और प्रोजेक्टस के साथ बातचीत कर रही है।
यह पहल सरकार के उस अभियान का हिस्सा है, जिसका मकसद देश में ही चिप बनाने की पूरी व्यवस्था तैयार करना है।
विशेष सर्विस सेंटर्स बनाने की योजना
नोमुरा ने यह भी स्पष्ट किया कि एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएं तो लगातार समर्थन देना बेहद जरूरी होगा। कैनन की योजना है कि चिप बनाने वाली कंपनियों के लिए विशेष सर्विस सेंटर खोले जाएं और उन्हें 24 घंटे सहायता दी जाए।
सरकारी प्रोत्साहनों ने इस काम को और आसान बना दिया है और इसी वजह से भारत अब कैनन के वैश्विक कारोबार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। यह कदम साफ दिखाता है कि कंपनी यहां लंबे समय तक निवेश करने को तैयार है।