कनाडा ने अमेरिकी सामानों पर लगाया 50 फीसदी तक टैरिफ

कई अमेरिकी स्टील और एल्युमीनियम उत्पादों पर सबसे ज्यादा शुल्क लगेगा। इसके अलावा, दूध और क्रीम जैसे जरूरी डेयरी उत्पादों पर भी भारी टैरिफ लगेगा। पनीर पर कम (25 फीसदी) शुल्क लगेगा, लेकिन प्लाइवुड, फर्नीचर, वाहन और खेती के उपकरणों पर 15 से 50 फीसदी तक का शुल्क लगाया जाएगा।

स्थानीय व्यवसायों और कर्मचारियों पर पड़ने वाले असर को कम करने के लिए कनाडा ने 7.5 अरब कनाडाई डॉलर (करीब 500 अरब रुपये) का एक राहत पैकेज पेश किया है। इसमें कर्ज और रोजगार बीमा में बदलाव जैसे उपाय शामिल हैं, जिससे इन नए व्यापार नियमों से प्रभावित होने वाले लोगों को मदद मिल सके।