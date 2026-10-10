कनाडा की भारत में 300 व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल भेजने की योजना

इस दौरे का मुख्य लक्ष्य कनाडा और भारत के बीच व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही दोनों देशों के बीच 2030 तक मौजूदा व्यापार को दोगुना से भी ज्यादा करने का लक्ष्य रखा गया है।

कनाडा अपने पारंपरिक व्यापारिक साझेदारों से आगे बढ़कर नए देशों के साथ संबंध बनाना चाहता है। यह दौरा उसी कोशिश का हिस्सा है। ये यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब दोनों देश एक बड़े आर्थिक समझौता पर बातचीत कर रहे हैं।

अभी भी दोनों देशों के बीच अरबों डॉलर का व्यापार होता है, जिसमें रत्न, मशीनें और दवाएं जैसी चीजें शामिल हैं। ऐसे में यह मिशन दोनों देशों के बीच सहयोग के और भी कई दरवाजे खोल सकता है।