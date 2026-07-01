BAT-BMS ऐप इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है

BAT-BMS ऐप से क्या सच में बंद हो सकते हैं ई-रिक्शा? जानिए कैसे करता है काम

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:08 pm Jul 01, 202606:08 pm

क्या है खबर?

BAT-BMS नाम का एक ब्लूटूथ मोबाइल ऐप इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कई पोस्ट और वीडियो में दावा किया जा रहा है कि यह ऐप पास में खड़े ई-रिक्शा और इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़कर उन्हें दूर से बंद कर सकता है। हालांकि, अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक या पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। यह साबित नहीं हुआ है कि यह ऐप सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को दूर से नियंत्रित या बंद कर सकता है।