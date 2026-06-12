स्पेस-X ने अमेरिका का सबसे बड़ा IPO लॉन्च कर इतिहास रच दिया है

क्या भारतीय स्पेस-X IPO में कर सकते हैं निवेश? जानिए तरीका

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:37 pm Jun 12, 202601:37 pm

क्या है खबर?

एलन मस्क की कंपनी स्पेस-X ने अपना IPO लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने 135 डॉलर प्रति शेयर के भाव पर 75 अरब डॉलर (लगभग 7,200 अरब रुपये) जुटाए और इसकी वैल्यू 1.77 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 170 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंच गई। इस रिकॉर्ड IPO के बाद दुनियाभर के निवेशकों की नजर स्पेस-X के शेयरों पर है। भारत में भी कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या वे इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं?