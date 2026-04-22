क्या एक ही समय पर ले सकते हैं 2 पर्सनल लोन? जानिए क्या कहते हैं नियम

कई बार ऐसी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं, जब आपको एक ही समय में 2 पर्सनल लोन लेने की जरूरत पड़ सकती है। इसके जरिए आप बिना किसी परेशानी के अचानक से पड़ी पैसों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। हालांकि, लोन लेने से पहले सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या एक ही समय में दूसरा पर्सनल लोन लिया जा सकता है? आइये जानते हैं इसको लेकर नियम क्या कहते हैं।

नियम क्या कहते हैं RBI के नियम? भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) का ऐसा कोई नियम नहीं है, जो किसी को एक से ज्यादा पर्सनल लोन लेने से रोक सके। उसकी तरफ से इसकी कोई सीमा तय नहीं है। बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) अपने स्तर पर यह तय करते हैं कि वे किसी व्यक्ति को कितने और कितनी रकम के लोन देंगे। ज्यादातर बैंक लोन की संख्या से ज्यादा इस बात पर ध्यान देते हैं कि उधार लेने वाले की कुल चुकाने की क्षमता कितनी है।

शर्त क्या होती है दूसरे लोन देने की शर्त? बैंकों के लिए यह ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि कोई व्यक्ति कुल कितना कर्ज ले रहा है, न कि वह कितनी बार ले रहा है। अगर, किसी ग्राहक की कुल लोन पात्रता 5 लाख रुपये है तो वह इस रकम को एक पर्सनल लोन में ले या फिर 2-3 छोटे लोन में भी ले सकता है। हालांकि, आमतौर पर यह शर्त होती है कि उसी समय किसी दूसरे बैंक या NBFC से अतिरिक्त पर्सनल लोन न लिया जाए।

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DTI बैंकों की DTI पर रहती है नजर दूसरा पर्सनल लोन देते समय बैंक सबसे पहले डेट-टू-इनकम (DTI) रेशियो देखते हैं। यह बताता है कि आपकी मासिक आय का कितना हिस्सा EMI चुकाने में जा रहा है। अगर, आपका वेतन 50,000 रुपये है और हर महीने 10,000 रुपये EMI भरते हैं तो आपका DTI 20 फीसदी होगा। ज्यादातर बैंक 35 फीसदी तक का DTI सुरक्षित मानते हैं, जबकि कुछ मामलों में 35-50 फीसदी तक स्वीकार किया जाता है, लेकिन लोन राशि और अवधि में बदलाव कर सकता है।

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