लोन न चुकाने पर मोबाइल नंबर ब्लॉक होने के मैसेज वायरल हो रहे हैं

क्या लोन न चुकाने पर आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर सकता है बैंक? जानिए इसकी सच्चाई

क्या है खबर?

आपने किसी बैंक या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (NBFC) से लोन लिया है और किसी वजह से आपकी EMI समय पर नहीं भर पाई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ समय से सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं, जिनमें दावा किया जा रहा है कि अगर, कोई व्यक्ति लोन की किस्त नहीं चुकाता है तो बैंक उसका मोबाइल नंबर बंद करवा सकता है। आइए जानते हैं इन दावों में कितनी सच्चाई है।