क्या चेक बाउंस होने से खराब हो सकता है सिबिल स्कोर?

असर

ऐसे गिर सकता है सिविल स्कोर

चेक बाउंस कई बार खाते में पैसा कम होने, हस्ताक्षर मेल नहीं खाने, तारीख गलत लिखने, राशि अंक और शब्दों में मेल नहीं होने, चेक ओवरराइटेन, चेक एक्सपायर्ड, खाता बंद या फ्रीज होने जैसे कारण भी हो सकते हैं। सीधे चेक बाउंस से सिबिल स्कोर नहीं गिरता है। बैंक चेक बाउंस की रिपोर्ट सिबिल को नहीं मिलती है, लेकिन बाउंस से EMI या क्रेडिट कार्ड पेमेंट में चूक हो जाए तो बैंक रिपोर्ट कर सकता है, तब स्कोर गिरता है।