20 साल से कम उम्र के निवेशकों के SIP अकाउंट्स में 92 फीसदी का उछाल

वर्तमान के युवा निवेशक केवल म्यूचुअल फंड तक सीमित नहीं रह रहे। वे सोने-चांदी में भी SIP के जरिए निवेश कर रहे हैं और अक्सर ग्रो जैसे प्लेटफॉर्म पर हर एक के पास 2-2 SIP हैं, जिसमें फ्लेक्सी-कैप फंड सबसे ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं। माता-पिता भी इस चलन में आगे बढ़ रहे हैं।

एक निवेशक ऋचा खन्ना ने अपने बेटे को मिले गिफ्ट मनी को SIP में लगाया, वहीं विश्वेश कुलकर्णी ने 2020 में अपनी बेटी के जन्म के समय ही 10,000 रुपये की SIP शुरू कर दी थी, हालांकि यह उसके नाम पर नहीं थी। बाद में उन्होंने इसे बढ़ाकर 40,000 रुपये किया। मिडकैप और थीमैटिक फंड के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर पहचान वाले 5 SIP शुरू कर दिए। ये उदाहरण बताते हैं कि SIP अब व्यक्तिगत विकास और पारिवारिक नियोजन दोनों के लिए एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है।