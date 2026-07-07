सेंटिएंट ने अमेरिका में IPO के लिए किया आवेदन

SYTN नाम से सूचीबद्ध होगी कंपनी

यह कदम ऐसे समय में आया है, जब निवेशक AI को लेकर काफी उत्साहित हैं और कई टेक कंपनियां सार्वजनिक बाजार की ओर बढ़ रही हैं।

दिसंबर, 2024 में सेंटिएंट ने नोल्स के उपभोक्ता माइक्रोफोन कारोबार को खरीद लिया था। इंटेल कैपिटल और माइक्रोसॉफ्ट ग्लोबल फाइनेंस जैसे बड़े नाम इसके निवेशकों में शामिल हैं।

हालांकि, 31 मार्च को समाप्त हुई तिमाही में कंपनी को 2.09 करोड़ डॉलर (190 करोड़ रुपये) का घाटा हुआ था, जबकि इसकी कमाई 6.45 करोड़ डॉलर (करीब 600 करोड़ रुपये) रही। इसके बावजूद यह कंपनी नास्डैक पर 'SYTN' नाम से लिस्ट होने की तैयारी में है, जिसमें कई बड़े बैंक भी सहयोग कर रहे हैं।