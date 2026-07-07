MeitY के लिए AI खरीद प्लेटफॉर्म तैयार करने की दौड़ में 6 में से 2 कंपनियां बची

MeitY के लिए AI खरीद प्लेटफॉर्म तैयार करने की दौड़ में 6 में से 2 कंपनियां बची
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कैक्टस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और क्योन्डिल सॉल्यूशंस अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित खरीद प्लेटफॉर्म बनाने के मुख्य दावेदार हैं। एक तकनीकी जांच के बाद ये 2 कंपनियां दौड़ में आगे बढ़ गईं, जबकि कोरोवर, इनएफयू लैब्स और NEC कॉर्पोरेशन इंडिया जैसे अन्य दावेदार बाहर हो गए।
MeitY ने 6 एजेंसियों के लिए AI ढांचा तैयार किया
MeitY का मकसद सरकारी कामकाज में और अधिक AI लाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं और समझदार ऑटोमेशन मिल सके।
करीब जून में मंत्रालय ने विभिन्न विभागों में AI टूल्स को लागू करने के लिए 6 मंजूर एजेंसियों के साथ एक ढांचा तैयार किया था।
अब, कैक्टस और क्योन्डिल के बीच अंतिम व्यावसायिक दौर में मुकाबला होगा और जल्द ही उनमें से किसी एक को इस अगली जनरेशन के खरीद सिस्टम बनाने का काम सौंपा जाएगा।