MeitY के लिए AI खरीद प्लेटफॉर्म तैयार करने की दौड़ में 6 में से 2 कंपनियां बची

MeitY ने 6 एजेंसियों के लिए AI ढांचा तैयार किया

MeitY का मकसद सरकारी कामकाज में और अधिक AI लाना है, जिससे नागरिकों को बेहतर सेवाएं और समझदार ऑटोमेशन मिल सके।

करीब जून में मंत्रालय ने विभिन्न विभागों में AI टूल्स को लागू करने के लिए 6 मंजूर एजेंसियों के साथ एक ढांचा तैयार किया था।

अब, कैक्टस और क्योन्डिल के बीच अंतिम व्यावसायिक दौर में मुकाबला होगा और जल्द ही उनमें से किसी एक को इस अगली जनरेशन के खरीद सिस्टम बनाने का काम सौंपा जाएगा।