HCL टेक के CEO ने टेक दुनिया के लिए AI को बताया अहम मोड़

HCL टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक सी विजयकुमार ने शीर्ष पद पर 10 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पूरी टेक दुनिया के लिए एक अहम मोड़ है।

उनका मानना है कि अब केवल सबसे बड़ा होना मायने नहीं रखता। इसके बजाय, खुद को लगातार नया रूप देते रहना ही आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि कंपनी ने खुद को AI से जोड़ रखा है।