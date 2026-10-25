HCL टेक के CEO ने टेक दुनिया के लिए AI को बताया अहम मोड़

HCL टेक के CEO ने टेक दुनिया के लिए AI को बताया अहम मोड़
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HCL टेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक सी विजयकुमार ने शीर्ष पद पर 10 साल पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पूरी टेक दुनिया के लिए एक अहम मोड़ है।
उनका मानना है कि अब केवल सबसे बड़ा होना मायने नहीं रखता। इसके बजाय, खुद को लगातार नया रूप देते रहना ही आज सबसे ज्यादा मायने रखता है। यही वजह है कि कंपनी ने खुद को AI से जोड़ रखा है।
नए बाजारों में बनाई मजबूत पहचान
विजयकुमार के कमान संभालने के बाद से HCL टेक एक वैश्विक कंपनी में बदल गई है। आज इसके 2.25 लाख से ज्यादा कर्मचारी हैं और इसने नए बाजारों में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई है।
उन्होंने इस कामयाबी का श्रेय केवल कारोबारी रणनीतियों को नहीं, बल्कि लोगों, मूल्यों और कार्य संस्कृति पर ध्यान देने को दिया है।