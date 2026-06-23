2027 तक भारत में होगी करीब 10 लाख AI पेशेवरों की कमी

भर्ती में देरी से AI के इस्तेमाल में पिछड़ रहीं कंपनियां

इस कमी के चलते करीब 80 प्रतिशत कंपनियों को कुशल उम्मीदवारों को खोजने में दिक्कत आ रही है। विशेषज्ञ भूमिकाओं को भरने में 90 दिनों से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है।

इस देरी के कारण IT, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थकेयर जैसे प्रमुख उद्योग अपने AI प्रोजेक्ट्स को बड़े पैमाने पर लागू करने में पिछड़ रहे हैं।

भर्ती की सबसे ज्यादा मांग ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) से आ रही है। ये सेंटर्स अनुभवी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए 50 प्रतिशत या उससे ज्यादा बढ़े हुए वेतन भी दे रहे हैं।

हालांकि, डाटा और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी चुनौतियों के कारण 10 प्रतिशत से भी कम कंपनियां पूरी तरह से AI को अपनाने के लिए तैयार हैं।