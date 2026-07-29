बजफीड कर रही है 180 कर्मचारियों की छंटनी

बजफीड क्या AI की वजह से कर रही है 180 कर्मचारियों की छंटनी?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:44 pm Jul 29, 202601:44 pm

क्या है खबर?

डिजिटल मीडिया कंपनी बजफीड अपने कर्मचारियों की छंटनी करने जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी अपने 33 प्रतिशत कर्मचारियों की छंटनी कर रही है, जिससे करीब 180 कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ेगी। इस बड़े स्तर की छंटनी का असर हफपोस्ट, टेस्टी और कंपनी के फिल्म तथा टीवी स्टूडियो से जुड़े कर्मचारियों पर भी पड़ेगा। कंपनी का कहना है कि यह फैसला बढ़ते खर्च को कम करने और कारोबार को संभालने के लिए लिया गया है।