बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर्स के लिए वित्त मंत्री ने क्या कुछ किया ऐलान?

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में कंटेंट क्रिएटर्स और डिजिटल इंडस्ट्री के लिए अहम घोषणा की है। सरकार ने एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स यानी AVGC सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए खास कदम उठाने की बात कही है। इसका मकसद युवाओं को नए डिजिटल कौशल देना और भारत की क्रिएटिव इकॉनमी को मजबूत करना है। सरकार मानती है कि यह सेक्टर भविष्य में रोजगार और आय का बड़ा जरिया बन सकता है।

लैब्स स्कूल और कॉलेजों में बनेंगी कंटेंट क्रिएटर लैब्स बजट 2026 में ऐलान किया गया है कि मुंबई स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज की मदद से देश भर में कंटेंट क्रिएटर लैब्स बनाई जाएंगी। ये लैब्स 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में स्थापित होंगी। यहां छात्रों को एनिमेशन, गेमिंग, विजुअल इफेक्ट्स और डिजिटल कंटेंट बनाने की अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी। भारत सरकार का लक्ष्य है कि बड़ी संख्या में युवा डिजिटल इंडस्ट्री के लिए तैयार हो सकें।

जरूरत 2030 तक 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत वित्त मंत्री ने बताया कि AVGC सेक्टर को साल 2030 तक करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। इसी को देखते हुए सरकार स्किल डेवलपमेंट पर जोर दे रही है। इन लैब्स के जरिए करीब 20 लाख छात्रों को ट्रेन करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न सिर्फ रोजगार के नए मौके बनेंगे, बल्कि भारत की क्रिएटिव इंडस्ट्री को भी वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी और युवाओं को देश में ही अवसर मिलेंगे।

