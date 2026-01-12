बजट 2026 में सोने पर कस्टम ड्यूटी को लेकर क्या हो सकती है घोषणा?

बीते एक साल में सोने की कीमतों में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसका असर भारतीय घरों की बचत और निवेश पर साफ दिख रहा है। भारत में लोगों के पास मौजूद सोने की कुल कीमत देश की सालाना GDP के करीब पहुंच चुकी है। ऐसे में बजट 2026 से सोने से जुड़ी नीतियों में राहत की उम्मीद बढ़ गई है। खासतौर पर कस्टम ड्यूटी और बाजार को लेकर बड़े फैसलों पर सबकी नजर है।

राहत कस्टम ड्यूटी में राहत की मांग सोने के बाजार से जुड़े जानकारों का मानना है कि बजट 2026 में कस्टम ड्यूटी को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए। पहले ज्यादा ड्यूटी के कारण तस्करी बढ़ी और घरेलू व वैश्विक कीमतों में अंतर पैदा हुआ। हाल के वर्षों में सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी घटाकर बाजार को औपचारिक बनाने की कोशिश की है। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और अवैध कारोबार में कमी आई है। आगे भी इसी दिशा में कदम उठाने की उम्मीद जताई जा रही है।

योजना भारत को ग्लोबल गोल्ड हब बनाने की तैयारी भारत दुनिया का करीब 20 प्रतिशत डाटा और बड़ी मात्रा में सोने की मांग पैदा करता है, लेकिन ग्लोबल गोल्ड ट्रेड में उसकी भूमिका सीमित है। विशेषज्ञों का कहना है कि सही नीतियों से भारत को ग्लोबल गोल्ड ट्रेडिंग हब बनाया जा सकता है। इसके लिए घरेलू कीमतों को अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ना, टैक्स ढांचे को सरल बनाना और फाइनेंशियल गोल्ड को बढ़ावा देना जरूरी है। बजट में ऐसे सुधारों की संभावना जताई जा रही है।

