बजट 2026: कृषि क्षेत्र के लिए इन अहम घोषणाओं की उम्मीद

यूनियन बजट में कृषि सबसे प्रमुख क्षेत्रों में से एक होती है। अब 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2026 पेश करने वाली हैं, जिसको लेकर अन्य क्षेत्रों के समान कृषि क्षेत्र को भी काफी उम्मीदें हैं। बाजार की नजरें इस बात पर रहेंगी कि सरकार खेती को केवल कल्याण नहीं, बल्कि आर्थिक विकास, रोजगार और ग्रामीण मांग से जोड़कर किस तरह आगे बढ़ाती है। इस बार घोषणाएं अहम मानी जा रही हैं।

#1 ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई पर फोकस संभव ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिंचाई को लेकर इस बजट में बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। केंद्र सरकार क्लाइमेट रेजिलिएंट खेती, जल संरक्षण और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं पर खर्च बढ़ा सकती है। बेहतर नहरें, माइक्रो इरिगेशन और ग्रामीण इंफ्रा से किसानों की पैदावार और आय बढ़ाने की योजना सामने आ सकती है। इससे मौसम जोखिम से निपटने में मदद मिलेगी और खेती ज्यादा सुरक्षित बनेगी लंबे समय के लिए देशभर में स्थिर उत्पादन सुनिश्चित होगा।

#2 डिजिटल एग्रीकल्चर और एग्रीटेक को बढ़ावा डिजिटल एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए बजट 2026 में नई पहलें दिख सकती हैं। एग्रीस्टैक जैसे प्लेटफॉर्म को तेज करने, किसान डाटा को कर्ज, बीमा और बाजार से जोड़ने पर फोकस रह सकता है। एग्रीटेक, स्मार्ट खेती और मोबाइल सेवाओं से किसानों की भागीदारी बढ़ेगी, लागत घटेगी और खेती ज्यादा पारदर्शी, आधुनिक और मुनाफेदार बन सकेगी, जिससे आने वाले वर्षों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ मिलेगा और निजी निवेश बढ़ने की संभावना बनेगी।

Advertisement