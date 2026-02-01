बजट 2026 से शेयर बाजार हुआ धड़ाम

बजट 2026 से शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्स 1,546 टूटकर हुआ बंद

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:06 pm Feb 01, 202604:06 pm

क्या है खबर?

बजट 2026 से निराश शेयर बाजार में आज (1 फरवरी) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,546 अंक की गिरावट के साथ 80,722.94 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 495 अंक फिसलकर 24,825.45 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 343 अंक की गिरावट के साथ 16,349.40 अंक पर बंद हुआ।