बजट 2026 से शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्स 1,546 टूटकर हुआ बंद

बजट 2026 से शेयर बाजार हुआ धड़ाम, सेंसेक्स 1,546 टूटकर हुआ बंद
क्या है खबर?
बजट 2026 से निराश शेयर बाजार में आज (1 फरवरी) सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। आज सेंसेक्स 1,546 अंक की गिरावट के साथ 80,722.94 अंकों के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 495 अंक फिसलकर 24,825.45 अंकों के स्तर पर बंद हुआ। मिडकैप शेयरों में भी पूरे दिन उतार-चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी मिडकैप 50 मार्केट बंद होने तक 343 अंक की गिरावट के साथ 16,349.40 अंक पर बंद हुआ।
गेनर्स लूजर्स
ये शेयर रहे टॉप गेनर्स और लूजर्स
टॉप गेनर्स में आज अंबर एंटरप्राइज, दिल्लीवरी और प्रेस्टिज एस्टेट ने क्रमशः 4.85 फीसदी, 3.27 फीसदी और 2.65 फीसदी की बढ़त के साथ अच्छा प्रदर्शन किया। कायन्स टेक और CG पावर के शेयरों में भी क्रमशः 2.44 फीसदी और 2.20 फीसदी की बढ़त दर्ज हुई। MCX इंडिया, भारत डायनामिक्स, हिंद जिंक, एंगल वन और मुथूट फाइनेंस क्रमशः 11.66 फीसदी, 10.02 फीसदी, 9.29 फीसदी, 8.97 फीसदी और 8.79 फीसदी की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहे।
कीमत
सोना-चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट
भारतीय सर्राफा बाजार में सोना-चांदी की कीमतों में आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है। आज 24 कैरेट सोना सस्ता होकर 1.38 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है और चांदी की बात करें तो यह 2.65 लाख रुपये प्रति किलो बिक रही है। खबर लिखे जाने तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में यूरोपीय शेयर बाजार में CAC और FTSE बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। अमेरिकी शेयर बाजार का S&P 500 गिरावट के साथ लाल निशान पर था।