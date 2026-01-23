बजट 2026 से निवेशकों को इन खास घोषणाओं को लेकर है उम्मीद

देश और दुनिया में चल रही हलचल के बीच अब सभी की नजर 1 फरवरी को आने वाले बजट 2026 पर है। शेयर बाजार और निवेशकों को उम्मीद है कि बजट में ऐसे फैसले होंगे, जिससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसे कदम उठाए, जिससे आम लोगों की खरीदारी बढ़े, कारोबार को सहारा मिले और आर्थिक स्थिति मजबूत रहे। बाजार को तात्कालिक राहत से ज्यादा लंबे समय के फायदे वाले फैसलों की उम्मीद है।

#1 खर्च और घाटे को लेकर क्या हो सकता है? बजट में सरकार यह दिखाने की कोशिश कर सकती है कि वह खर्च और कमाई के बीच संतुलन बनाए रखेगी। सड़कों, रेलवे, बिजली और कारखानों जैसे कामों पर खर्च जारी रह सकता है। इससे रोजगार के मौके बढ़ सकते हैं और कामकाज में तेजी आ सकती है। निवेशक यह भी देखेंगे कि सरकार कर्ज कम करने और पैसे का सही इस्तेमाल करने के लिए क्या योजना बनाती है, ताकि अर्थव्यवस्था पर भरोसा बना रहे।

#2 टैक्स और निवेश से जुड़ी उम्मीदें आम निवेशकों को टैक्स नियमों में साफ और आसान व्यवस्था की उम्मीद है। खासकर शेयर और म्यूचुअल फंड से कमाई पर लगने वाले टैक्स में राहत की उम्मीद की जा रही है। अगर टैक्स थोड़ा आसान या कम किया जाता है, तो लोग निवेश के लिए आगे आ सकते हैं। इससे बाजार में पैसा आएगा और बचत को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे कदम आम लोगों के लिए निवेश को ज्यादा आसान बना सकते हैं।

