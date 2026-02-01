बजट 2026 में इंडिया AI मिशन को मिला 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। बजट में इंडिया AI मिशन के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस कदम का उद्देश्य AI के क्षेत्र में भारत की क्षमता को मजबूत करना है। सरकार चाहती है कि भारत AI के इस्तेमाल और विकास में वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाए। यह आवंटन पिछले साल के प्रस्तावित खर्च 2,000 करोड़ रुपये से कम रखा गया है।

इस्तेमाल कहां और कैसे होगा AI फंड का इस्तेमाल? बजट में दिया गया यह पैसा AI से जुड़े कई अहम क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। इसमें कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा प्लेटफॉर्म, रिसर्च लैब, स्टार्टअप सपोर्ट और स्किल डेवलपमेंट शामिल हैं। भारत सरकार का ध्यान सरकारी सेवाओं, हेल्थकेयर, शिक्षा, कृषि और प्रशासन में AI के इस्तेमाल को बढ़ाने पर है। इसके साथ ही, सुरक्षित और भरोसेमंद AI सिस्टम बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, ताकि तकनीक आम लोगों के लिए उपयोगी बन सके।

रणनीति AI को लेकर सरकार की सतर्कता और रणनीति हाल ही में आए आर्थिक सर्वेक्षण में AI पावर के कुछ बड़ी कंपनियों तक सीमित होने को लेकर चिंता जताई गई थी। सरकार मानती है कि AI का सही संतुलन जरूरी है, ताकि बिजनेस, सुरक्षा और समाज सभी को इसका फायदा मिले। इसी कारण AI गवर्नेंस फ्रेमवर्क पर भी काम किया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि AI का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े पहलुओं की अनदेखी न हो।

