बजट 2026 से पहले महंगाई का झटका, LPG सिलेंडर 49 रुपये हुआ महंगा

बजट 2026 पेश होने से पहले आज (1 फरवरी) आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 49 रुपये बढ़ा दी है। इस बढ़ोतरी के बाद सिलेंडर की नई कीमत 1,740.50 रुपये हो गई है। यह फैसला ऐसे समय आया है, जब लोग बजट से महंगाई कम होने और रोजमर्रा के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे।

महंगा कमर्शियल LPG हुआ महंगा कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और स्ट्रीट फूड वेंडर्स पर पड़ना तय माना जा रहा है। ये सभी अपने रोजमर्रा के कारोबार के लिए LPG पर निर्भर रहते हैं। कीमत बढ़ने से उनके खर्च में साफ तौर पर इजाफा होगा, जिसका असर आगे चलकर खाने-पीने की चीजों की कीमतों पर भी पड़ सकता है और आम ग्राहकों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है।

राहत घरेलू उपभोक्ताओं को राहत कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है, लेकिन घरेलू गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल कीमतों में इजाफा नहीं करके राहत दी गई है। दिल्ली में 14.2 किलो वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस अभी उसी पुराने रेट पर मिलती रहेगी। इससे आम परिवारों के मासिक घरेलू बजट पर फिलहाल कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा और थोड़ी राहत बनी रहेगी।

