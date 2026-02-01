बजट 2026 में बड़ा ऐलान, विदेशी निवेशक अब सीधे भारतीय शेयर बाजार में कर सकेंगे निवेश

निवेश नए नियमों से विदेशी निवेश आसान होगा बजट में कहा गया है कि विदेश में रहने वाले भारतीय लोग यानी NRI अब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए भारतीय स्टॉक्स खरीद सकेंगे। अभी तक यह रास्ता ज्यादातर रजिस्टर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों तक ही सीमित था, लेकिन अब इस नए फैसले से निवेशक बढ़ेंगे। नए नियमों से आम विदेशी निवेशकों के लिए भी भारतीय बाजार में एंट्री आसान होगी, जिससे शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या, कारोबार और अंतरराष्ट्रीय भागीदारी बढ़ने की उम्मीद है।

प्रस्ताव निवेश की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव भारत सरकार ने विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव रखा है। किसी एक विदेशी व्यक्ति द्वारा किसी भारतीय कंपनी में निवेश की सीमा 5 फीसदी से बढ़ाकर 10 फीसदी करने का प्रस्ताव है। वहीं सभी विदेशी निवेशकों को मिलाकर कुल सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 24 फीसदी करने की योजना है। इससे बड़े और गंभीर निवेशक भारतीय कंपनियों में ज्यादा हिस्सेदारी ले सकेंगे और लंबी अवधि के निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

